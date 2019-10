Iron Man VR: Wird Ende Februar 2020 für PlayStation VR erscheinen - 4Players.de

Mit zwei PlayStation-Move-Motion-Controllern startest du Iron Mans Repulsor-Jets und katapultierst dich in die Lüfte - mit all der Ausrüstung von Iron Man auf Abruf.

Stelle dich einem von Iron Mans erbittertsten Feinden in actiongeladenen Kämpfen, bei denen alles auf dem Spiel steht.

Schalte in Tony Starks Werkstatt neue Technologien frei, um Iron Mans schnittige Rüstung und seine beeindruckenden Fähigkeiten anzupassen."

Sony Interactive Entertainment und Camouflaj haben beim Marvel Games Panel auf der New York Comic-Con 2019 den Veröffentlichungstermin von Iron Man VR für PlayStation VR bekannt gegeben. Das VR-Spiel wird am 28. Februar 2020 erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier Die Standard Edition wird 39,99 Euro kosten. Die Digital Deluxe Edition für 49,99 Euro umfasst die Vollversion des Spiels, vier 'Deluxe Edition'-Benutzerdecor-Rüstungen (Goldener-Avenger-, Black-Centurion-, Sun-Stinger- und Stealth-Rüstung), zwölf Forschungspunkte, den digitalen Soundtrack und ein PS4-Design. Vorbesteller im PlayStation Store erhalten einen Gutscheincode für eine 1-Monats-Testphase von Marvel Unlimited, einen Gutscheincode (Code verfällt am 28.02.2023) zum Herunterladen des "Marvel's Iron Man VR-PS4-Designs" sowie vier Benutzerdecor-Rüstungen (Ursprung, Vintage, Silver Centurion, Ultraviolett).Letztes aktuelles Video: Story TrailerSony: "Tony Stark stellt keine Waffen mehr her, sondern entwickelt Technologie, um das Böse als Iron Man zu bekämpfen. Nach Jahren als Superheld wird Tony von der geheimnisvollen Ghost angegriffen - einer Hackerin und Konzerngegnerin, die Waffen von Stark Industries umfunktioniert. Beim Versuch, sein Imperium zu Fall zu bringen, greift Ghost Starks Firmensitze an - und dabei werden die Einsätze bis zum Showdown immer höher.Hauptfunktionen: