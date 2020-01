Iron Man VR: Superheld verspätet sich bis Mitte Mai

In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we’ve made the difficult decision to move Marvel’s Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You’ll be hearing from us again soon!



— Camouflaj (@Camouflaj) 17. Januar 2020

Und noch eine Verschiebung: Iron Man VR erscheint nicht länger wie ursprünglich geplant am 28. Februar, sondern wird nach aktuellem Stand jetzt erst am 15. Mai für PSVR veröffentlicht. Das hat das Entwicklerstudio Camouflaj via Twitter bekannt gegeben und liefert auch gleich noch eine Begründung mit: Man benötigt schlichtweg mehr Zeit, um die eigene Vision umzusetzen und den hohen Erwartungen der Fans gerecht werden zu können.In dieser Woche der großen Release-Meldungen, in der u.a. das Remake von Final Fantasy 7 Cyberpunk 2077 und Marvel's The Avengers mit ähnlichen Argumenten nach hinten verschoben wurden, bekommt man langsam das Gefühl, in einer Dauerschleife festzustecken. Ironischerweise rückt Ironman damit jetzt auf den Platz vor, den zuvor die Superhelden-Riege von Marvel's Avengers nach der jüngst kommunizierten Verschiebung auf den 4. September geräumt hat.Letztes aktuelles Video: Story Trailer