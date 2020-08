Marvel's Iron Man VR: Update bringt neue Spielmodi, Waffen und Rüstungen

"Darüber hinaus wurden Ladezeiten optimiert und weitere Updates für ein verbessertes Spielerlebnis eingeführt (...) Spieler können im „Neues Spiel+“-Modus die Geschichte erneut erleben, ohne ihre Forschungspunkte und freigeschalteten Verbesserungen der Impuls-Rüstung zu verlieren. Der Modus ist verfügbar, sobald das Spiel abgeschlossen wurde. Zusätzlich bietet das Update 1.06 den neuen Schwierigkeitsgrad „Ultimate“, in dem die Spieler ihre Flug- und Kampfkünste in der Welt von Iron Man unter Beweis stellen können. Das PlayStation-VR-exklusive Action-Adenture Marvel’s Iron Man VR wurde soeben von Entwickler Camouflaj mit einem kostenlosen Update versorgt. Update 1.06 bietet laut Pressemitteilung u.a. neue Spielmodi, Waffen und Rüstungen:"Darüber hinaus wurden Ladezeiten optimiert und weitere Updates für ein verbessertes Spielerlebnis eingeführt (...) Spieler können im „Neues Spiel+“-Modus die Geschichte erneut erleben, ohne ihre Forschungspunkte und freigeschalteten Verbesserungen der Impuls-Rüstung zu verlieren. Der Modus ist verfügbar, sobald das Spiel abgeschlossen wurde. Zusätzlich bietet das Update 1.06 den neuen Schwierigkeitsgrad „Ultimate“, in dem die Spieler ihre Flug- und Kampfkünste in der Welt von Iron Man unter Beweis stellen können.

In den Spielmodi „Neues Spiel+“ und „Ultimate“ stehen neue Waffen zur Verfügung, die an der Rüstungsstation in der Werkstatt freigeschaltet werden können. Zu den neuen Waffen zählen der kontinuierliche Strahlenrepulsor, die EM-Ladungskanone, der Mikroschwarm und die Freifallbombe. Zudem werden an der Rüstungsstation ein weiteres Set mit acht Benutzerdecor-Rüstungen sowie neue Herausforderungen hinzugefügt, die die Spieler zum Freischalten bewältigen müssen.Neue Features für ein verbessertes SpielerlebnisMarvels’ Iron Man VR erhält einige neue Verbesserungen. Mit Update 1.06 wurden die Ladezeiten im gesamten Spiel verbessert. Darüber hinaus haben Spieler beim Wiederholen von Missionen jetzt die Option, bevorstehende Filmsequenzen zu überspringen, ohne sie vorher zu laden, wenn die Mission bereits mindestens einmal abgeschlossen wurde. Zusätzlich können zwei Storymissionen ab sofort übersprungen werden. Dazu müssen Spieler “Mission überspringen” am Globus auswählen. Weitere Informationen zum Update-Patch 1.06 sind auf dem PlayStation-Blog verfügbar."Letztes aktuelles Video: VideoTest