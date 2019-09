Apple Arcade: Spiele-Abo zusammen mit iOS 13 für iPhone und iPad gestartet - 4Players.de

Apple hat wie geplant das Spiel-Abo "Apple Arcade" zusammen mit iOS 13 für iPhone und iPad gestartet . Das kostenpflichtige Spiele-Abo, mit dem man Zugriff auf eine große Spiele-Bibliothek erhält, findet man recht prominent platziert im App Store. Neuere iPads, die iPad OS 13 benötigen, sollen am 24. September versorgt werden. Das Update für Apple TV (tvOS) wird Ende September folgen. macOS Catalina inkl. Apple Arcade wird erst im Oktober erscheinen.Das Abo kostet 4,99 Euro pro Monat. Der erste Monat ist kostenlos. Nach Ablauf der Probezeit wird das Abonnement automatisch verlängert, bis es gekündigt wird. Das Abo kann mit bis zu fünf Familienmitgliedern über Familienfreigabe geteilt werden. Weder Werbung noch zusätzliche Käufe sind vorgesehen. Man wird ( laut Apple ) entscheiden können, ob man seine persönlichen Daten teilen möchte oder nicht.Abonnenten erhalten "unbegrenzten Zugriff" auf über 100 Spiele im Laufe des Herbsts. Der Spiele-Katalog soll regelmäßig erweitert werden. Ein Offline-Modus ist möglich. Bildschirmzeit und Kindersicherung werden unterstützt. Später wird man Spiele auf einem Gerät starten und auf einem anderen Gerät weiterspielen können. Manche Spiele sollen bestimmte Controller unterstützen, darunter Xbox Wireless Controller mit Bluetooth, PlayStation DualShock 4 und MFi Game Controller und zusätzlich Touch-Bedienung und Siri Remote.Zu den verfügbaren Spiele gehören u.a. Rayman Mini, Dread Nautical, Tangle Tower, Jenny LeClue, Shinsekai: Into the Depths, EarthNight, Sonic Racing, ChuChu Rocket Universe, Dead End Job, Mutazione, What the Golf?, Frogger in Toy Town, Hot Lava, Lego Brawls, Oceanhorn 2, Overland, Sayonara Wild Hearts, Skate City, Shantae and the Seven Sirens und Spaceland.Letztes aktuelles Video: Let the games begin