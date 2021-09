Apple Arcade: Castlevania: Grimoire of Souls steht bereit; LEGO Star Wars Battles folgt

Konami Digital Entertainment hat Castlevania: Grimoire of Souls exklusiv auf Apple Arcade (Abo-Service für Spiele; ohne Werbung oder In-App-Käufe) veröffentlicht . Der Titel wird als ein Side-Scrolling-Actionspiel mit 60 Levels, vielen Ausrüstungsgegenständen und täglichen/wöchentlichen Missionen beschrieben. Man steuert Alucard und kann andere Charaktere wie Simon Belmont, Charlotte, Shanoa oder Maria freischalten.Der Publisher schreibt: "Für die Veröffentlichung auf Apple Arcade bietet Grimoire of Souls viele spannende Features, darunter freischaltbare Soundtracks, ein verbessertes Fortschrittsystem sowie Charakter- und Waffenupdates. Im Spielverlauf füllen Spieler ein Kompendium, welches alle angetroffenen Waffen, Rüstungen und Gegner festhält."Grimoire of Souls ist auf iPhones, iPads, Macs und Apple TV spielbar. Apple Arcade steht für eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro pro Monat zur Verfügung und bietet eine einmonatige, kostenlose Testphase. Apple Arcade ist zudem Teil von Apple One.Am 24. September wird außerdem LEGO Star Wars Battles von TT Games Brighton und Warner Bros. auf Apple Arcade erscheinen - eine Tower Defense mit wettbewerbsorientierten Multiplayer-Matches (PvP)."Sammle und upgrade LEGO Star Wars-Charaktere, -Truppen, -Fahrzeuge und -Schiffe und baue fantastische Armeen der Hellen und der Dunklen Seite! Errichte LEGO-Türme auf dem Schlachtfeld, um strategisch anzugreifen, zu verteidigen und Gebiete einzunehmen und so die Basis deines Gegners zu bedrängen und den Sieg zu erringen! Lade dieses aufregende LEGO-Spiel, das alle Zeiten der Star-Wars-Geschichte in einem Turm-Verteidigungsstil zusammenbringt, herunter."