Apple Arcade: Neue Spiele für den August 2022

Apple Arcade: Das sind die neuen Spiele im August

Neue Kategorie: Legendäre Spiele des App Store

Auch im August gibt es im Aufgebot von Apple Arcade neue Spiele zu entdecken. Darunter: Ein mit Spannung erwartetes Sequel, explosive Multiplayer-Action, moderne Tamagotchis und ein charmantes Point-and-Click.Apples Abo-Service scheut keine Mühen, Spieler vor die Smartphone-Bildschirme zu locken. So kommt es, dass es sich bei gleich zwei der vier Neuzugänge im August um sogenannte Arcade Originals handelt. Diese erscheinen exklusiv im Angebot des kalifornischen Konzerns aus Cupertino.Den Anfang macht dieses Mal Konami und schickt denexklusiv für Apple Arcade ins Rennen. Der actionreiche Ableger für den mobilen Markt vereint dabei Musik und Explosionen auf eine stylische Art und Weise: Während wir versuchen, unsere Gegner in die Luft zu sprengen, wechseln die Labyrinth-artigen Level passend zum Rhythmus das Layout. Wir dürfen Freunde und Fremde in der Online-Arena herausfordern, um uns spannende Schlachten auf dem Smartphone zu liefern. Amazing Bomberman erscheint schon am 4. August und nur im Apple-Abo.Schon am 19. August folgt dann der zweite Exklusivtitel:von den Entwicklern der Halfbrick Studios ist das Sequel zum viel gelobten ersten Teil. Wieder einmal schlüpfen wir in die Haut von Barry Steakfries, um uns in einem weiteren rasanten Abenteuer durch die Lüfte zu schwingen. Der zweite Teil des kultigen Klassikers wartet mit überarbeiteter HD-Grafik, frischen Animationen und nie dagewesenen Mechanismen auf uns, die für ein völlig neues Spielgefühl sorgen sollen. Unsere Aufgabe ist es, die mysteriösen Geheimnisse der Wissenschaftler erneut zu lüften und ihre heimtückischen Pläne zu durchkreuzen.Darüber hinaus startet schon im August eine frische Kategorie auf Apple Arcade und zwei "Legendäre Spiele des App Store" feiern ihr Debüt im Abonnement. Zum einen hätten wir da. Ab dem 12. August lässt Entwickler Outfit 7 die Herzen aller Haustierfreunde höher schlagen: Wir adoptieren einen virtuellen Begleiter, den es fortan an bei Laune zu halten gilt. Gemeinsam erkunden wir seine Welt, während wir "Tom" streicheln, stupsen, anziehen und sogar mit ihm sprechen. Wie bei einem echten Haustier auch müssen wir uns natürlich um Toms Wünsche und Bedürfnisse kümmern, damit er uns nicht krank wird. Nehmen wir Tom mit auf Reisen, so können wir die Erinnerungen in einem Fotoalbum festhalten.Zum Ende des Monats August wartet noch ein charmantes, niedliches und rein visuelles Point-and-Click-Abenteuer im Angebot von Apple Arcade, in welchem wir uns spannenden Sci-Fi-Abenteuern auf unserem Smartphone-Screen widmen dürfen. Amanita Design nimmt uns inab dem 26. August mit auf eine Reise durch das Universum, auf der wir dem noch unerfahrenen Astronauten Kosmo auf der Suche nach seiner Roboterfreundin assistieren müssen. Nach einem schrecklichen Unfall sind ihre Teile in den Weiten des Weltalls verstreut. An uns liegt es nun, diese zusammenzusetzen, damit die beiden trotz aller Hindernisse wieder vereint werden können. Wir erforschen seltsame Planeten voller Außerirdischer, lösen Raum-Zeit-Rätsel und sammeln versteckte Objekte. Beim Abschließen der Level kommen wir so immer mehr hinter die herzzerreißende Liebesgeschichte von Kosmo und Nova.Letztes aktuelles Video: Let the games begin