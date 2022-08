Apple Arcade: Die neuen Spiele im September 2022 stehen fest

Apple Arcade Originals: Die neuen Spiele im September vorgestellt

Frischer App Store Greats-Titel: GRIS+

Auch im September gibt es im Angebot von Apple Arcade einige neue Spiele für uns zu entdecken. Unter ihnen befinden sich teilweise namhafte Releases aus der Feder erfahrener Entwicklerstudios.Apple scheut also weder Kosten, noch Mühen, die Spielerschaft vor den Smartphone-Bildschirm zu locken. Mit den Arcade Originals bietet der Handy-Hersteller darüber hinaus sogar Exklusivtitel, die es einzig und allein auf den iOS-Geräten zu spielen gibt. Im September sind es sogar fünf neue Spiele, die dem Aufgebot von Apple Arcade hinzugefügt werden.Direkt am 2. September feiert mitdas erste von vier Arcade Originals im Apple Store sein Debüt. Kein Geringerer als Hollywood-Star Tom Hanks stellt uns, in Zusammenarbeit mit den BlueLine Studios, knifflige Quizfragen. Wir testen unser Wissen in einer Vielzahl an verschiedenen Kategorien und unterschiedlichen Spielmodi.Eine Woche später folgt mitder zweite Teil des preisgekrönten Racing-Franchises. In dem rasanten Arcade-Racer, das mit einem einzigartigen Stil, einem spannenden und originellen Soundtrack sowie erstmalig einem Online-Multiplayer für alle Spielmodi daherkommt, liefern wir uns spannende Duelle auf dem Asphalt. Am 9. September steht es im Zuge des Apple Arcade-Abonnements im App Store zur Verfügung.Mit dem Rätselspielverfolgen wir einen weniger hektischen, aber umso entspannenderen Spielstil. Wir betreten eine ruhige Welt und bauen einen Garten, den wir nach und nach mit Leben füllen. Dabei wählen wir unser Tempo selbst und sehen dabei zu, wie unser Grundstück zu einem Paradies für alle Arten von Leben wird.Zu guter Letzt gesellt sich Shovel Knight Dig zu den Arcade Originals im September dazu. Das Arcade-Adventure überzeugt allein mit seiner wunderschönen, farbenprächtigen Pixel-Optik. Aber auch die Story und das Gameplay sehen vielversprechend aus. Wir treffen auf neue Freunde und Feinde, besuchen fremde Lande und rüsten uns aus, um zu verhindern, dass die ganze Welt unter unseren Füßen zusammenbricht. Wir springen, schlagen und schaufeln uns durch einen sich ständig verändernden Abgrund.Auch in die App Store Greats-Kategorie wird mit GRIS+ ein spannender Titel aufgenommen. Hinter dem Spiel steht der bekannte Publisher Devolver Digital, der unter anderem für das ebenfalls im September erscheinende Return to Monkey Island verantwortlich ist. GRIS+ bietet eine ruhige und vor allem stimmungsvolle Erfahrung, die frei von Gefahr, Frustration oder gar Tod gehalten ist. Als Spieler erkunden wir eine liebevoll gestaltete Welt, die mit feiner Kunst, detaillierten Animationen und einem charmanten Soundtrack zum Leben erwacht.Wir folgen dem hoffnungsvollen jungen Mädchen Gris, das in ihrer eigenen Welt verloren ist und eine schmerzhafte Erfahrung in ihrem Leben verarbeiten muss. Dabei treffen wir auf allerhand Rätsel, Jump'n'Run-Sequenzen und optionale Herausforderungen, die unser Geschick auf die Probe stellen. Gris wächst an ihren Aufgaben und so verändert sich auch die Welt, in der wir uns bewegen, von Zeit zu Zeit weiter. GRIS+ gibt es ab dem 30. September im Angebot von Apple Arcade.