Apple Arcade: Neuzugänge mit Puzzle-Spaß und Sport-Action

Apple Arcade: Von digitalen Gärten und Sportplätzen

Updates, Updates und noch mehr Updates

Der Mobile Gaming-Bereich hat schon seit einigen Jahren weit mehr zu bieten als nur Candy Crush und Angry Birds . Apple Arcade serviert euch beispielsweise immer wieder neue Titel zum Abo-Preis.So sind ab sofort unter anderem das emotionale und kurzweilige Puzzle-Spiel The Gardens Between sowie zahlreiche Updates für bestehende Titel bei Apple Arcade verfügbar, darunter auch für August-Neuzugänge wie Jetpack Joyride 2 und Amazing Bomberman.Mit The Gardens Between erwartet euch ein melancholisch-minimalistisches Rätselspiel. Ihr begleitet die beiden Freunde Arina und Frendt auf eine rätselhafte Reise durch geheimnisvolle Garteninseln, bei der die beiden die Zeit manipulieren müssen und mit ihren schönen und traurigen Erinnerungen konfrontiert werden.Wer sich in seinem Feierabend nicht mehr mit Kopfnüssen herumschlagen, sondern den Kopf lieber auf dem Basketballplatz frei kriegen möchte, der sollte sich den 18. Oktober im Kalender anstreichen. Dann erscheint nämlich die Arcade Edition von NBA 2K23.Auf dem digitalen Sportplatz müsst ihr gegen legendäre NBA-Größen wie Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Devin Booker oder Kevin Durant antreten. Außerdem lohnt sich das Herunterladen für Sportfreunde: Für eine begrenzte Zeit bekommt ihr beim Download nämlich die virtuellen Devin Booker Kobe 4 Protro-Schuhe kostenlos.Auch ältere Spiele fühlen sich wieder frisch an, wenn man ihnen aktuelle Updates verpasst. Der Nachfolger zum Smartphone-Klassiker Jetpack Joyride 2 hat beispielsweise die neuen Story-Level Queen V Sektoren 6 – 10 im Gepäck, außerdem gibt es zum Monat passende Halloween-Skins mit dem Skeleton Hero und dem Cola Jetpack.Wer trotz Düsenantrieb bei Jetpack Joyride keine Höhenflüge mehr erlebt, darf sich einem der anderen zahlreichen Apple Arcade-Titel widmen, die jetzt ein neues Update spendiert bekommen haben. Frische Inhalte gibt es deshalb unter anderem in Crayola Create & Play+, Bloons TD 6+, HEROish, Fruit Ninja Classic+, Simon's Cat – Story Time und Amazing Bomberman.Letztes aktuelles Video: Let the games begin