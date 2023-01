Apple Arcade: 4 neue Spiele für den Januar 2023 vorgestellt

Apple Arcade: Gleich 4 neue Spiele im Januar vorgestellt

Episode XOXO - 6. Januar

Illustrated - 13. Januar

Pocket Card Jockey: Ride On! - 20. Januar

Squiggle Drop - 27. Januar

Neue Inhalte für Grindstone, Angry Birds und Co.

Grindstone - neue Biome und Level

Angry Birds Reloaded - Makeover im Sci-Fi-Look

Jetpack Joyride 2 - neue Story-Level

Skate City - neuer Pro Skate-Modus

Lego Star Wars: Castaways

Zookeeper World

What the Golf?

Subway Surfers Tag

Warped Kart Racers

Wie schon in der Vergangenheit versorgt der kalifornische Konzern aus Cupertino auch im Januar seine Apple Arcade-Abonnenten mit neuen Spielen. Frische Futter gibt es aber auch für ältere Titel.Mit dabei sind in diesem Monat unter anderem ein kultiger Klassiker aus dem Hause der Pokémon-Entwickler. GameFreak bringt das Nintendo 3DS-Spiel auf das iPhone und das iPad, während wir uns neben zwei Puzzle-Titeln und einer interaktiven Storyteling-Serie auch auf neue Inhalte für das wohl beliebteste Game auf Apple Arcade einstellen dürfen.Nachfolgend verraten wir euch, welche neuen Spiele im Januar in das Aufgebot von Apple Arcade rücken:Den Anfang machte bereits am 6. Januar Episode XOXO, das sein Debüt im Abo von Apple Arcade feierte und eine neue Version der populären interaktiven Romanze darstellt. Während es sich bei seinem Vorgänger noch um einen Free-to-Play-Titel mit Tausenden von Geschichten handelt, die man kaufen kann, bringt Episode XOXO "ein hochwertiges, kuratiertes und gestrafftes Episode-Erlebnis" mit fünf spannenden Geschichten zum Start. Weitere sollen mit künftigen Updates folgen.Schon morgen, also am 13. Januar, folgt mit Illustrated ein Puzzle-Spiel in den Abo-Service, das an Genre-Vertreter wie Stitch und Patterned erinnert. Bei jenem handelt es sich um eine Mischung aus Puzzle- und Worträtseln, bei dem ihr eine auseinandergefallene Illustration zusammensetzt und nebenbei die Geschichte hinter dem Bild löst. Je näher ihr der Fertigstellung kommt, desto lebendiger wird auch das Bild. Illustrated bietet einige bekannte Kunstwerke zum Nachpuzzlen, beispielsweise eine Reihe von Van Gogh-Motiven, an.Der wohl spannendste Neuzugang findet sich in Pocket Card Jockey: Ride On!, das am 20. Januar zu Apple Arcade kommt. Die zunächst bizarr wirkende Mischung aus Pferderennen und Solitärspiel stammt aus der Feder der Pokémon-Entwickler GameFreak und erschien bereits vor über einem Jahrzehnt erstmals auf dem Nintendo 3DS. Hektisches Kartenabräumen, Streckentaktiken, eine Prise Rollenspiel, aber auch vertraute Elemente wie das Sammeln und das Züchten von niedlichen Rennpferden, stehen auf der Tagesordnung.Das Monatsende feiert Apple Arcade mit einem weiteren neuen Spiel: Squiggle Drop kommt am 27. Januar in das Abonnement und bietet noch mehr Puzzlespaß im Touchscreen-Format. Ihr nutzt eure Kreativität, um die spannenden Physikrätsel zu lösen, während ihr mit eurem Finger bestimmte Formen zeichnet.Neben den neuen Spielen, die Apple Arcade im Januar 2023 begrüßt, bekommen auch bereits bekannte Vertreter frische Inhalte spendiert. Unter anderem soll es in Grindstone neue Biome und neue Level geben, worüber sich Fans von Smartphone-Spielen freuen dürften, immerhin zählt der Titel zu den beliebtesten seiner Art.Noch nicht bei Apple Arcade, aber möglicherweise für ambitionierte Handy-Gamer trotzdem spannend: Erst vor wenigen Wochen kündigte Capcom an, die beliebte Monster Hunter-Reihe auch aufs Smartphone holen zu wollen. Letztes aktuelles Video: Let the games begin