Shantae 5: WayForwards orientalische Plattformheldin kehrt zurück - 4Players.de

Im Rahmen der Ankündigung des Streaming-Dienstes Apple Arcade hat auch Way Forward ein neues Projekt enthüllt. Hüftschwung-Expertin Shantae kehrt gegen Ende des Jahres zurück, und zwar in ihrem diesmal recht schlicht betitelten Action-Adventure Shantae 5 . Apple-Verächter müssen sich aber nicht um eine mögliche Exklusivität sorgen.Das Spiel ist laut offiziellem Twitter-Auftritt des Entwicklers für vielerlei Systeme in Planung. Dazu gehören nicht nur die von Apple Arcade unterstützte Gerätefamilie (iPhone, iPad, Mac und Apple TV), sondern auch PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und der PC. Mehr wurde noch nicht verraten - die letzten hüpflastigen Serienableger orientierten sich aber meist am offenen Metroid- bzw. Castlevania-Prinzip.

Today we're thrilled to announce Shantae 5! You're invited to join Shantae in a brand-new adventure later this year on PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC... AND the newly announced Apple Arcade! Stay tuned for more details! Learn more about Apple Arcade at https://t.co/KwXqXtb2ft pic.twitter.com/SFc1iOswHT