Shantae and the Seven Sirens: Die Halb-Djinn-Heldin ist zurück

Durchquere eine weitläufige, miteinander verbundene Welt über und unter dem Meer!

Verwende Fusionsmagie, um sofort zwischen neuen Kreaturenformen zu wechseln!

Bauchtanze, um Maschinen zu aktivieren, die Gesundheit wiederherzustellen und vieles mehr!

Sammle und werde stärker mit Monsterkarten!

Genieße Minispiele, erwerbe Magie und Gegenstände und decke Geheimnisse auf!

Wunderschöne Zwischensequenzen im animierten TV-Stil!

Völlig neue Charaktere und wiederkehrende Favoriten wie Rottytops, Sky, Bolo, und die ruchlose Piratin Risky Boots!

Am 28. Mai 2020 haben WayForward ihren orientalischen 2D-Plattformer Shantae and the Seven Sirens für PC ( Steam Humble Store ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ), Xbox One ( Microsoft Store ), Nintendo Switch (eShop) und iOS ( Apple Arcade ) veröffentlicht. Der Preis variiert je nach Anbieter und Plattform zwischen 24,99 Euro und 29,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 96 Prozent von 54 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,2 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Shantae ist zurück in einem brandneuen tropischen Abenteuer! In ihrem fünften Abenteuer erhält die Halb-Djinn-Heldin neue Fähigkeiten der Fusionsmagie, um eine riesige versunkene Stadt zu erkunden, neue Halb-Djinn-Freunde zu finden und die sieben Sirenen in ihrer bisher größten und aufregendsten Aufgabe zu bekämpfen! Mit mehreren Städten und mehr Labyrinthen als je zuvor erwartet dich eine fantastische Wasserreise voller Gefahren und Entdeckungen!"Als Hauptmerkmale werden genannt: