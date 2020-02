Conglomerate 451: Cyberpunk-Dungeon-Crawler verlässt den Early Access

Verwalte deine Ressourcen - Nutze deine persönliche F&E-Abteilung, um fortschrittliche Technologien, Funktionen, Mächte und Fortschrittsoptionen freizuschalten

Mehr als nur Körper-Mods - Neben der Verbesserung von Waffen- und Rüstungsfähigkeiten kannst du deinen Körper mit austauschbaren Cyber-Implantaten verstärken, die die Fähigkeiten und Einsatzgebiete deines Agenten völlig verändern können

Schmerz- und Traumasystem - Selbst die kleinste Wunde kann gravierende Auswirkungen haben. Wenn Agenten Schaden erleiden, laufen sie Gefahr, permanente Traumen zu erleiden, die sie von Mission zu Mission mitschleppen

Story- oder Endlosmodus - Es ist deine Entscheidung. Der Story-Modus bietet eine Welt voll mit Ereignissen und einen Krieg mit korrupten Firmen sowie ihrer Propaganda. Im Endlosmodus erwarten dich endlose Inhalte im Spiel

Vorteile und Mutationen - Deine Agenten erhalten Spezialfähigkeiten (Vorteile) und Mutationen

Drogen und Erkrankungen - Kaufe synthetische Drogen, um deine Agenten vorübergehend zu verstärken. Allerdings besteht dabei das Risiko, dass sie psychische Krankheiten entwickeln

Prozedurale Cyber-Dungeons - Erlebe Dungeon-Crawling, wie du es liebst, gemischt mit Zukunftstechnologie. Schließe prozedural generierte Dungeons und Missionen ab

Wenn du im Spiel stirbst ... - Jede Mission könnte deine letzte sein, da Agenten permanent sterben können. Überlege genau, wie du vorgehst, denn jeder Agent, der im Kampf fällt, ist für immer tot.

Hacke die Welt - Wechsle mitten in der Mission in den Cyberspace und verschaffe dir durch Hackerangriffe Zugriff auf wichtige Informationen. Dadurch bist du deinem Mitbewerbern stets einen Schritt voraus

Sammelobjekte und Erfolge - Finde Sammelobjekte in den Dungeons und bring sie zum Sammler zurück, um die Wahrheit über sie zu erfahren

RuneHeads und 1C Entertainment haben das Sci-Fi-Rollenspiel Conglomerate 451 am 20. Februar 2020 für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 27. Februar ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "positiv" (aktuell sind 81 Prozent von 38 Reviews positiv). Am 24. Februar soll der Titel auch auf GOG erscheinen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Conglomerate 451 ist ein Raster-basiertes Dungeon-Crawler-RPG aus der Ego-Perspektive mit Roguelike-Elementen, das in einer Cyberpunk-Welt spielt.Du bist der CEO einer Spezialbehörde, die vom Senat von Conglomerate-City beauftragt wird, die Ordnung in Sektor 451 wiederherzustellen. Dort haben sich korrupte Firmen Territorien gesichert. Dank des letzten Verfassungsbeschlusses hast du die Erlaubnis, menschliche Klone zu erschaffen. Stelle dir dein eigenes Team zusammen, manipuliere DNS, bilde deine Agenten aus, rüste sie mit High-Tech-Waffen aus, wähle Cyber-Gliedmaßen, die du implantieren möchtest, und schicke deinen Trupp mit nur einem Ziel in den Einsatz: Die Auslöschung der Kriminalität und die Widerherstellung der Ordnung um jeden Preis."Als wichtigste Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer