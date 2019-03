SHiRO 011: Arena-Shooter ballert sich in den Early Access - 4Players.de

Screenshot - SHiRO 011 (PC) Screenshot - SHiRO 011 (PC) Screenshot - SHiRO 011 (PC) Screenshot - SHiRO 011 (PC) Screenshot - SHiRO 011 (PC)

Am 25. März 2019 ist der Arena-Shooter SHiRO 011 von den Wiener BARS STUDIOS in den Early Access auf Steam gestartet, wo er noch bis zum 31. März mit 25 Prozent Early-Bird-Rabatt angeboten wird (11,24 Euro statt 14,99 Euro). Die Fertigstellung ist grob für Ende des Jahres geplant, hänge aber stark vom Community-Feedback ab. Mit ihrem auf der Unreal Engine basierenden Debüt-Titel wollen die Österreicher die "One-Shot, One-Kill"- und "Bullet Time"-Mechaniken vereinen und so "eine ganz neue Dynamik innerhalb des Shooter-Genres" schaffen.Weiter heißt es von den Machern: "SHiRO 011 kann online von bis zu acht Spielern gleichzeitig, bzw. von bis zu vier Spielern im Splitscreen-Modus auf einem PC, gespielt werden. Abgesehen von dieser maximalen Anzahl an Spielern, gibt es keine Grenzen hinsichtlich Team-Formationen. Möglich sind Aufstellungen wie zum Beispiel alle gegen alle, 1v1, ungleiche Teams und mehr.Was SHiRO 011 ausmacht, sind vor allem die unglaublich schnellen und spaßig-chaotischen Matches, wo das perfekte Timing im Mittelpunkt steht. Der Fokus des Spiels liegt hauptsächlich auf dem 'Last One Standing'-Modus, in welchem nur ein Spieler bzw. ein Team bis ans Ende überleben kann. Zusätzlich können auch zwei zusätzliche Modi, namens 'Oddball' und 'Golden Shot', gespielt werden." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer