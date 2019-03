Readyset Heroes: Kooperativer Dungeon Crawler erscheint zeitexklusiv für PS4 - 4Players.de

Im Rahmen der Übertragung von State of Play hat Robot Entertainment seinen Dungeon Crawler Readyset Heroes angekündigt. Mit bis zu vier Spielern zieht man kooperativ durch zufällig generierte Verliese, sammelt Zeug, entschärft Fallen und kämpft dabei nicht nur gegen Monster, sondern auch andere Teamverbände. Dabei darf man sowohl im lokalen Couch-Koop via Splitscreen als auch online gemeinsam losziehen. Interessant: Selbst bei Onlinespielen setzt der Titel ausdrücklich keine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus voraus.Die Entwickler beschreiben das Spielprinzip in ihrem Beitrag im PlayStation Blog folgendermaßen:

"Ihr reist von goldgespickten Schlössern zu brodelnden Lavahöhlen und Friedhöfen, auf denen gefallene Helden spuken. Euer ultimatives Ziel lautet: Liefert euch mit den anderen Spielern ein Rennen zur untersten Ebene des Dungeons, um am Ende einen Boss zu besiegen.

Und dann tretet ihr oder ihr und ein Teamkamerad gegen andere Freunde und Gegner in Herausforderungen wie Schneckenrennen oder zügellosen Arenakämpfen an, um die wahren Champions zu bestimmen."

Die Action ist auf kurze Runden ausgelegt und wird von dem Team als 10-Minuten-Von-Null-auf-Held-Erfahrung beschrieben. Aus dem Beitrag geht ebenfalls hervor, dass Readyset Heroes zeitexklusiv für die PS4 erscheint und demnach später höchstwahrscheinlich auch auf andere Plattformen umgesetzt wird. Details dazu werden aber noch nicht genannt.Robot Entertainment ist vor allem für seine Reihe Orcs Must Die! bekannt.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer