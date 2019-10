ReadySet Heroes: PS4-Start des Dungeon Crawlers der Orcs-Must-Die-Macher - 4Players.de

Robot Entertainment ( Orcs Must Die! ) und Sony veröffentlichen den Dungeon Crawler ReadySet Heroes am 1. Oktober 2019 für PlayStation 4. Der Download via PlayStation Store schlägt mit 19,99 Euro zu Buche. Die PC-Fassung soll noch vor Jahresende via Epic Games Store erscheinen. Auf dem PlayStation Blog gibt Lead Producer Lance Hoke einen Überblick über die verschiedenen Spieloptionen und Feinheiten des Titels: "Wir haben zwei Modi in das Spiel eingebaut: Crawl n' Brawl und Tower Crawl.Für alle, die auf einen geselligen Wettstreit aus sind, ist unser Kernmodus Crawl n' Brawl genau die richtige Anlaufstelle. In diesem Spielmodus erwartet euch ein 8-minütiger Dungeon-Crawl mit finalem Bosskampf, gefolgt von einem 2-minütigen Brawl um den Sieg.Crawl n' Brawl ist perfekt, um auf der Couch mit euren Freunden oder eurer Familie zu spielen, und ist für Spieler jedes Skill-Levels zugänglich.Tower Crawl ist ein fantastischer Einzelspieler- oder lokaler Koop-Spielmodus, der euch (und eure Freunde) auf einen wilden Spießrutenlauf schickt! Dabei erwarten euch 30 immer schwerer werdende Schwierigkeitsgrade, bis ihr schließlich beim finalen Boss ankommt.""Das Tolle an ReadySet Heroes ist, dass wir unseren Spielern die Wahl lassen, wie sie gerne spielen möchten. Wenn ihr lieber offline Tower Crawl oder im Splitscreen-Multiplayer mit euren Freunden spielen wollt, dann könnt ihr das komplett lokal tun, ohne euch je online einzuloggen.Verbindet einfach ein paar Controller und schon kann das lokale Multiplayer-Spektakel losgehen. ReadySet Heroes unterstützt 2-4 Freunde, also schnappt euch eure besten Kumpel oder Geschwister und der Kampf kann beginnen!Wenn eure Freunde alle zuhause rumhängen, könnt ihr auch einfach online mit dem Rest der ReadySet-Community spielen. Dabei könnt ihr euch entweder ein Teamspiel suchen, bei dem ihr mit einem zufälligen Spieler zusammengewürfelt werdet, oder euch als einsamer Wolf in einen Kampf gegen andere Onlinespieler stürzen. ReadySet Heroes unterstützt Crossplay, ihr könnt also sowohl mit PlayStation- als auch mit PC-Spielern spielen."Das Spieltempo soll jeder selbst bestimmen können: "Wie genau ihr den Crawl angeht, ist ganz euch überlassen. Egal ob ihr lieber schnell ans Ziel sprintet, um das gegnerische Team zu schlagen, oder euch gemütlich Zeit lasst, um Skillpunkte zu sammeln. Hier sind einige Tipps, mit denen ihr das Beste aus eurem Spieldurchlauf herausholen könnt:Der Dungeon-Crawl ist nur 8 Minuten lang. Ihr müsst euch also entscheiden, wie ihr diese Zeit am besten nutzt, um euch auf den finalen Brawl gegen die anderen Spieler vorzubereiten. Ein Ansatz ist es, jeden noch so kleinen Winkel der Levels nach Mobs und Fässern abzusuchen.Jeder Splitter, den ihr einsammelt, verbessert eure Skills (Rüstung, Angriff, Geschwindigkeit, Verteidigung und Magie). Außerdem trefft ihr so auch mit höherer Wahrscheinlichkeit auf den Zauberhändler, der das gegnerische Team mit Meteoritenschauern, Blizzards und anderen Zaubern plagen kann. Wenn ihr besonders gründlich seid, werdet ihr außerdem Herausforderungen schneller freischalten und die Levels für zukünftige Spiele besser im Kopf behalten.Ein weiterer Ansatz ist es, so schnell wie möglich durch die Levels zu stürmen. Kämpft nur, wenn es unbedingt nötig ist, und schnappt euch einfach erreichbare Splitter, aber lasst euch bloß nicht aufhalten. Jedes Level gewährt euch eine Schatztruhe (wir nennen das Treasure Time). In dieser Truhe findet ihr zwei neue Gegenstände (Rüstungen, Waffen, Ausrüstung oder Zauber). Je mehr dieser Kisten ihr freischaltet, desto höher ist eure Chance auf bessere Beute und Ausrüstungsoptionen."Über die Bosskämpfe schreibt Hoke: "Die Bosse sind eigentlich das letzte Level vor dem Brawl, aber ab ungefähr der Hälfte des Crawls könnt ihr auch sofort in den Bosskampf springen. Wenn ihr den Boss besiegt, erhaltet ihr nicht nur eine Bosstruhe und erbeutet jede Menge Splitter, sondern jede Bosstruhe bietet euch außerdem eine höhere Chance auf epische und legendäre Beute.Die Schwierigkeit besteht darin, die beste Zeit für den Bosskampf abzupassen. Wenn ihr euch an den Boss wagt, bevor ihr bereit seid, könntet ihr zu lange brauchen, um ihn zu besiegen, oder gar verlieren und zurück in den Crawl geschickt werden.Wenn ihr es schafft, den Boss zu besiegen, endet der Crawl frühzeitig und die verbliebenen Spieler sehen einen 20-sekündigen Timer. Damit könnt ihr die anderen Teams ganz schön unter Druck setzen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4