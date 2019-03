Othercide: Taktisches Horrorspiel pirscht Richtung Early Access - 4Players.de

Screenshot - Othercide (PC) Screenshot - Othercide (PC) Screenshot - Othercide (PC) Screenshot - Othercide (PC) Screenshot - Othercide (PC) Screenshot - Othercide (PC)

Die französischen Entwickler von Lightbulb Crew ( Games of Glory ) werkeln derzeit an einem rundenbasierten Horrorspiel namens Othercide , das im zweiten bzw. dritten Quartal 2019 in den Early Access auf Steam starten und zirka vier Monate später für PC erscheinen soll. In der Spielbeschreibung heißt es: "Mit dem neu eingeführten Initiative Sequence -System erleben Sie eine neue Möglichkeit, die Züge des Feindes vorherzusehen und einen taktisch perfekten Plan auszuführen. Sehen Sie Gefahren voraus und richten Sie Angriffsstörungen, verheerende Verzögerungsaktionen und tödliche Rückschläge ein. Sie werden Angriffe und Verteidigung zeitlich klug planen müssen, um Ihre Gegner zu überwältigen."Mit den Roguelite-Features, tödlichen Missionen, begrenzten Ressourcen und dem Tod ständig vor Augen zählt jede Entscheidung und fordert ein Opfer in Form von Ressourcen oder Blut! (...) Überleben Sie und schützen und verteidigen Sie die Realität vor dem Zerschellen mit dem Versuch, so lange wie möglich durchzuhalten, während Sie mit furchtbaren und manchmal tödlichen Entscheidungen konfrontiert sind. Auch bei einer Niederlage erfahren Sie neue Wahrheiten und bieten sich Ihnen Optionen, um durch Opfer dem Erfolg näherzukommen." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer