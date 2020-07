Othercide: Die Entwickler erklären die "dynamische Timeline" des Taktik-Rollenspiels

Die Entwickler von Othercide stellen die wichtigsten Spielelemente und die "dynamische Timeline" des Taktik-Rollenspiels mit rundenbasierten Kämpfen näher vor. Anstatt nur zu kontrollieren, wo und was die Einheiten machen, wird man auch den Zeitpunkt manipulieren, an dem die Dinge geschehen. Othercide wird am 28. Juli 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (34,99 Euro). Auch eine Switch-Umsetzung ist geplant und soll im Sommer 2020 folgen.Letztes aktuelles Video: Overview Trailer Focus Home : "Die letzte Hoffnung der Menschheit. Nur die Töchter, Echos der größten Kriegerin aller Zeiten, stehen Leid und Tod im Weg. Führe deine Armee von Töchtern mit allen verfügbaren Fähigkeiten in den Kampf. Deine Kampfkunst entscheidet über ihr Schicksal, ihre Fähigkeiten und Persönlichkeit. Triff harte Entscheidungen - um eine zu heilen, musst du eine andere opfern - und schicke die Überlebenden gestärkt in den nächsten Kampf. Ausgefeilte Kampfabfolge aus spektakulären Aktionen und Reaktionen: Plane voraus und überrasche den Gegner mit durchdachten Aktionsketten. Stelle dich in epischen Bosskämpfen der Quelle des Leids - den Albtraumkreaturen der übelsten Verbrechen der Menschheit gegen sich selbst."