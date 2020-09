Othercide: Switch-Umsetzung der Horror-Taktik erschienen; leichterer Spielmodus angekündigt

Aktualisierung vom 11. September 2020, 15:51 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 3. September 2020, 16:07 Uhr:

Führe, entwickle und opfere deine Armee.

Spannendes Taktik-RPG mit Albtraumkreaturen

Dynamische Timeline mit endlosen Kampfvarianten

Tiefgründige, komplexe Geschichte

Eine Niederlage ist nicht das Ende. Kehre geschwächt zurück, um dich einem neuen Albtraum zu stellen.

Mittlerweile haben Focus Home Interactive und die Lightbulb Crew das rundenbasierte Horror-Strategiespiel Othercide auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 24. September ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (31,99 Euro statt 39,99 Euro).Focus Home Interactive und die Lightbulb Crew werden das rundenbasierte Horror-Strategiespiel Othercide am 10. September 2020 auch für Switch veröffentlichen.Die Ende Juli erschienenen Umsetzungen für PC, PlayStation 4 und Xbox One werden am gleichen Tag das erste (kostenlose) Inhaltsupdate erhalten, das den "Dream Mode" hinzufügen wird. Der "Dream Mode" wird deutlich leichter sein, damit man Story und Kampagne "besser" erleben kann.In der Spielbeschreibung heißt es: "Die letzte Hoffnung der Menschheit. Nur die Töchter, Echos der größten Kriegerin aller Zeiten, stehen Leid und Tod im Weg.Führe deine Armee von Töchtern in den Kampf. Deine Kampfkunst entscheidet über ihre Fähigkeiten und Persönlichkeit. Triff harte Entscheidungen - opfere eine, um eine andere zu heilen - und schicke die Überlebenden gestärkt in den nächsten Kampf. Ausgefeilte Kampfabfolge aus spektakulären Aktionen und Reaktionen: Plane voraus und überrasche den Gegner mit durchdachten Aktionsketten. Stelle dich in epischen Bosskämpfen der Quelle des Leids - den Albtraumkreaturen der übelsten Verbrechen der Menschheit gegen sich selbst. Du wirst kämpfen. Du wirst versagen. Du wirst wieder aufstehen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4 Xbox OneLetztes aktuelles Video: SwitchTrailer