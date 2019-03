Beyond a Steel Sky: Revolution Software kündigt Nachfolger zum Adventure-Oldie an - 4Players.de

Screenshot - Beyond a Steel Sky (iPad) Screenshot - Beyond a Steel Sky (iPad) Screenshot - Beyond a Steel Sky (iPad) Screenshot - Beyond a Steel Sky (iPad) Screenshot - Beyond a Steel Sky (iPad)

Ein nur bedingt bekannter, aber unter Fans umso stärker beliebter Adventure-Oldie bekommt einen Nachfolger: Auf der Ankündigung des Abo-Service Apple Arcade ( zur News ) wurde auch ein Sequel zu Beneath a Steel Sky vorgestellt. Es wird federführend von Charles Cecil ( Baphomets Fluch ) entwickelt, welcher vom Original-Zeichner Dave Gibbons (der für DC Comics auch für Green Lantern, Superman und Batman zeichnete) unterstützt wird.Als Termin ist laut Eurogamer.net bereits 2019 angepeilt, und zwar auch für Nicht-Apple-Plattformen wie den PC und nicht spezifizierte Konsolen. Diesmal wird die Welt in einer 3D-Perspektive erkundet, bleibt aber dem futuristischen Comicstil treu. Die Geschichte dreht sich erneut um Protagonist Robert Foster, welcher sich durch eine dystopische Stadt bewegt, die von einer überwachungssüchtigen KI beherrscht wird. Die Story konzentriert sich natürlich auf Orwellsche Themen wie soziale Kontrolle und Privatsphäre.Über den konkreten Spielablauf hat Entwickler Revolution Software bislang wenig verraten, die gezeigten Szenen wirken aber nicht so, als würde man sich nah an klassischen Point-and-klick-Mechaniken orientieren. Im Gespräch mit Variety.com erläuterte Cecil, dass das Ziel der Entwickler sei, den klassischen Geist von Adevntures zu verkörpern, sich spielerisch aber eher einem "Walk-'em-up" wie Everybody's Gone to the Rapture anzunähern. Für iOS- und Mac-Nutzer wird das Spiel im Abo-Service Apple Arcade verfügbar sein.