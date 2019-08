Beyond a Steel Sky: Trailer mit Spielszenen aus der "unheimlichen Welt" - 4Players.de

Revolution Software hat im Rahmen der gamescom einen Trailer zu Beyond a Steel Sky veröffentlicht, in dem die Adventure-Experten Spielszenen aus dem Nachfolger zeigen. Für den Grafikstil zeichnet wie schon bei Beneath a Steel Sky Dave Gibbons verantwortlich, während man "eine Geschichte über Loyalität und Rache in einer unheimlichen Welt" erlebt. Laut vor kurzem veröffentlichter Informationen wird man dabei Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Handlung zwar nicht entscheidend beeinflussen, ihm aber eine persönliche Note verleihen.Beyond a Steel Sky soll zu einem noch nicht bekannt gegebenen Zeitpunkt auf "PC, Konsole und Apple-Geräten" erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer