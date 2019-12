Beyond a Steel Sky: Nachfolger von Beneath a Steel Sky auf 2020 verschoben - 4Players.de

Das Point'n'Click-Adventure Beyond a Steel Sky erscheint nicht mehr wie ursprünglich geplant in diesem Jahr. Stattdessen musste Revolution Software jetzt auf der offiziellen Webseite eine Verschiebung auf 2020 einräumen. Allerdings verspricht man, dass man nur wenige Monate für den letzten Feinschliff benötigen wird, so dass man mit einem Release am Anfang des kommenden Jahres rechnen darf. Auf ein konkretes Datum will sich das Studio aber noch nicht festlegen.Nach Angaben im Beitrag ist man betreits auf einem guten Weg, die angestrebte Vision für den Nachfolger des Kult-Abenteuers Beneath a Steel Sky umzusetzen. Dabei will man sicher gehen, dass innovative Funktionen wie das Virtual Theatre genauso gut funktionieren wie die Hacking-Mechaniken und der visuelle Stil, für den man eng mit dem Illustrator Dave Gibbons zusammenarbeitet, der das Studio bereits bei Lure of the Temptress und Beneath a Steel Sky unterstützte.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Spielszenen-Trailer