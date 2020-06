Beyond a Steel Sky: Fortsetzung des Cyberpunk-Abenteuers startet auf iOS und Mac, PC folgt im Juli

Eine fulminante Story, die durch vielfältige Spielerfahrung unterstützt wird

Eine Geschichte, in der Spieler tiefgreifend in die Spielwelt eingreifen können

Einfach elegante und intuitive Steuerung, in der sich auch Komplexe Situationen ergeben können und somit das Gameplay sowohl für Anfänger als auch erfahrene Gamer einladend gestaltet

Maßgeschneiderte, hochmoderne Grafiktechnologie liefert eine wunderschöne, in Echtzeit ablaufende Welt im Comic-Stil in HDR & 4K, die die Kunst von Dave Gibbons ideal in Szene setzt.

Am 25. Juni 2020 hat Revolution Software das Cyberpunk-Adventure Beyond a Steel Sky via Apple Arcade für Mac und iOS veröffentlicht. Auf PC soll der Nachfolger von Beneath a Steel Sky im Juli via Steam erscheinen. Dazu heißt es von den Machern: "Revolutions Beyond a Steel Sky greift erneut auf die Talente des legendären Comiczeichners Dave Gibbons zurück - Mitschöpfer und Künstler hinter dem bahnbrechenden Comic Watchmen. Spieler haben die Möglichkeit, zum ersten Mal seit dem dystopischen Cyberpunk-Abenteuer Beneath a Steel Sky im Jahr 1994, ihre ersten Schritte in Union City zu machen.Beyond a Steel Sky erzählt eine aufregende Geschichte von Loyalität und Vergebung, die in einer unheimlichen, beängstigenden Welt KI-gesteuerter sozialer Kontrolle spielt. Typisch für Revolution ist die Geschichte aber auch mit dem unverkennbaren Humor des Studios ausgeschmückt, unterstützt von Gibbons bekannten künstlerischen Stil.""Ich freue mich so sehr, dass ich wieder mit Dave Gibbons zusammenarbeiten konnte, um Robert Foster nach all den Jahren zurück nach Union City zu bringen", so Charles Cecil, Gründer und CEO von Revolution Software. "Dies ist ein Adventure, das Neueinsteiger ebenso willkommen heißt wie treue Fans, die sich vor 26 Jahren bereits dem Original gestellt haben.""Revolution hat sich einen ausgezeichneten Ruf als Autor intelligenter Adventure-Spiele erworben, die hohe Dramatik mit Humor verbinden und die Spieler nicht wissen lassen, ob sie lachen, nach Luft schnappen oder beides gleichzeitig sollen", so Dave Gibbons. "Ich bin von Beyond a Steel Sky begeistert - es übertrifft meine Erwartungen in jeder Hinsicht."Inhalte von Beyond a Steel Sky laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Apple Arcade