Beyond a Steel Sky: Konsolen-Umsetzungen für drittes Quartal angepeilt

Das Cyberpunk-Adventure Beyond a Steel Sky ( ab 26,99€ bei kaufen ) , die Fortsetzung des Klassikers Beneath A Steel Sky von 1993, soll auch für Konsolen umgesetzt werden. Zu diesem Zweck schließen sich die Macher von Revolution Software mit dem französischen Publisher Microids zusammen, der den Vertrieb der Konsolenversionen übernehmen wird. Wie Gematsu berichtet, peilt man derzeit das dritte Quartal 2021 an, um den Titel auf PS4, Xbox One und Switch zu bringen. Dabei soll die Veröffentlichung sowohl digital als auch auf physischen Datenträgern erfolgen."Ich bin erfreut, mit Microids zusammenzuarbeiten - einem Unternehmen, das einen großartigen Ruf beim Vertieb von hochqualitativen Adventures genießt. Sie sind der ideale Partner für Beyond A Steel Sky, unserem bislang ambitioniertesten Abenteuer", so Charles Cecil, Game Director und CEO von Revolution Software.Beyond A Steel Sky erschien im Juni 2020 zunächst für Apple Arcade. Einen Monat später folgten Umsetzungen für PC, Linux und Mac.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer Deutsch