Beyond a Steel Sky: Konsolen-Umsetzungen des Adventures haben einen Termin im November

An Exclusive Steelbook® featuring comic artwork from Dave Gibbons

The game on PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One or Nintendo Switch

The game’s Original Soundtrack (digital format)

A Sticker Sheet

A Unique Collector’s Box

An Exclusive Hologram Lamp

An Exclusive Steelbook® featuring comic artwork from Dave Gibbons

A 50-page Mini Artbook

The game on PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One or Nintendo Switch

The game’s Original Soundtrack (digital format)

5 Holo-ad Cards

Exchangeable Dog Tags (keychain & necklace)

A Sticker Sheet

An Enamel Pin

2 XXL Premium Stickers

An exclusive physical Foster Enamel Pin

A 50-page digital Artbook

2 Comics from Dave Gibbons (in digital format)

Charles Cecils Cyberpunk-Adventure Beyond a Steel Sky ab 26,99€ bei kaufen ) , die Fortsetzung des Klassikers Beneath A Steel Sky von 1993, hat einen Termin für seine Konsolen-Umgetzungen bekommen. Revolution Software wird die Fassungen für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One (X) und Nintendo Switch am 30. November bereitstellen.Die Konsolen-Veröffentlichungen sind sowohl digital als auch auf physischen Datenträgern geplant. Zu Letzteren erläutert der für den Vertrieb zuständige französische Publisher Microids diverse Sammler-Editionen:***And there’s more!*Bonuses available for pre-orders at participating retailers and locations. See retailers for availability and details."Beyond A Steel Sky erschien im Juni 2020 zunächst für Apple Arcade. Einen Monat später folgten Umsetzungen für PC, Linux und Mac.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer Deutsch