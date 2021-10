Beyond a Steel Sky: Hinter den Kulissen: Artstyle im Developer-Diary-Video

Revolution Software und Microids haben ein Developer-Diary-Video zu Beyond a Steel Sky ab 26,99€ bei kaufen ) veröffentlicht, das den Artstyle des Spiels näher beleuchtet. Beyond a Steel Sky ist der geistige Nachfolger des Klassikers Beneath a Steel Sky. Das Cyberpunk-Adventure wird ab dem 30. November 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Switch erhältlich sein. Die PlayStation- und Switch-Fassungen werden ebenfalls als Box-Versionen erscheinen. Die PC-Version ist bereits 2020 an den Start gegangen.Microids: 'In diesem neuen Developer-Diary-Video erläutern die Art Directors Dave Gibbons und Sucha Singh die künstlerische Absicht und den Prozess hinter Beyond a Steel Sky. "Wir haben dem Spiel einen Comic-Look verpasst, weil wir dachten, dass er wirklich gut zum Spiel passt", erklärt Dave Gibbons. Um diesen ausgeprägten Comic-Stil zu kreieren, hat das Team von Revolution ein komplett eigenes Cel-Shading-Tool namens ToonToy entwickelt, das Daves handgezeichneten Comic-Stil in Echtzeit simuliert. Dieser visuelle Stil dient nicht nur der besonderen Ästhetik des Spiels, sondern hilft auch, den Blick auf wichtige Hintergrundobjekte zu lenken, die für das Gameplay wichtig sind. Das visuelle Design des Spiels hat sich aus der engen Zusammenarbeit zwischen Dave Gibbons und dem Art-Team von Revolution Software ergeben. Dank eines produktiven iterativen Prozesses konnten alle Talente von der Expertise des jeweils anderen profitierten, sowohl in technischer als auch künstlerischer Hinsicht. "Es ist ein sehr fließender Prozess, der auch sehr schnelles Feedback liefert. Ich kann ein paar Dutzend Zeichnungen anfertigen und bekomme noch am selben Tag eine Rückmeldung", fügt Dave hinzu.'Letztes aktuelles Video: DeveloperDiary