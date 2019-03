Sonic Racing: Erscheint im Herbst für Apple-Plattformen - 4Players.de

As announced in today’s #AppleEvent – Sonic Racing is coming to Apple Arcade later this year! pic.twitter.com/k6T78Pcaa8 — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 25. März 2019

Dass Sumo Digital seinen Fun-Racer Team Sonic Racing im Mai für PC und Konsolen veröffentlicht, weiß man ja. Aber was zum Henker ist Sonic Racing ? Diese Frage dürfte sich manch ein Rennspiel-affiner Zuschauer bei der Vorstellung des Abo-Dienstes Apple Arcade gestellt haben. Auf Twitter hat Sonic the Hedgehog mittlerweile persönlich für Aufklärung gesorgt:Das Spiel erscheint gegen Ende des Jahres für Apple Arcade (also iOS-Geräte und Mac) und ähnelt zumindest optisch dem kommenden Team Sonic Racing - auch wenn manche Details am Strand verdächtig eckig aussehen. Auf dem ersten Screenshot zu sehen sind die Fahrer Sonic, Blaze, Knuckles, Rogue, Silver und Vector. In Apples Trailer-Show wird allerdings Hardlight Studio als Entwickler erwähnt, welches laut offizieller Website für die Mobilversionen von Sonic Forces Sonic Dash und "Sonic Dash 2: Sonic Boom" verantwortlich zeichnet. Ob man mit der Erfahrung von Sumo Digital ( Sonic & All-Stars Racing: Transformed Outrun 2 ) mithalten kann, muss sich also noch zeigen.