Divinity: Fallen Heroes: Frisch angekündigter Ableger soll taktische Kämpfe und Koop-Modus bieten - 4Players.de

Neu in Divinity: Schusswaffen mit einem breiten Arsenal an Pistolen und Gewehren

Sulfurium als zusätzliche Oberfläche, die die Positionierung der Helden auf dem Schlachtfeld beeinflusst

Spielbare Charaktere: Zum ersten Mal in einem Divinity-Spiel ist auch die mysteriöse Heldin Malady spielbar, außerdem ein gänzlich neuer Charakter und der berühmte Gotterweckte aus Divinity: Original Sin 2

Der Spieler kann aus 30 verschiedenen Arten von Einheiten wählen, um das perfekte Team zu schaffen und hat Zugriff auf über 200 ausrüstbare Fähigkeiten

Simultanes Koop-Spiel, um zeitgleich Züge zu planen und Fähigkeiten zu kombinieren

Freischaltbare, verheerende Quellkräfte für das fliegende Schlachtschiff, die Rachefürstin, um das Blatt zu wenden

Einzigartige, rekrutierbare Veteranen, bei denen Vorsicht geboten ist: Fallen sie im Kampf, kehren sie nicht wieder zurück.

Optionale Ziele und Herausforderungen, die taktischen Scharfsinn erfordern

Enorm hohe Anzahl an Handlungsvarianten – bestimmt von den Entscheidungen und Verlauf eines jeden Gefechts

Neue Charaktergrafiken und -modelle, die neuen und klassischen Helden zu neuem Detailreichtum verhelfen

Die Larian Studios haben mit Divinity: Fallen Heroes einen Ableger ihrer Rollenspiel-Reihe angekündigt, der in Zusammenarbeit mit Logic Artists entsteht und die Handlung von Divinity: Original Sin 2 fortsetzen soll. Die Entwickler versprechen eine Kombination aus Rollenspiel-Elementen und komplexer Strategie.An Bord der Rachefürstin wird man mit der Aufgabe betraut, Truppen zu befehligen und neue Gebiete in Rivellon zu erkunden, darunter die Wüsten des Echsenreichs sowie das Königreich der Zwerge.Dabei wird man sich nicht zwingend alleine den Herausforderungen stellen müssen, sondern darf auch kooperativ mit einem zweiten Spieler ans Werk gehen. Zu den Features heißt es in der Pressemitteilung:Divinity: Fallen Heroes soll noch 2019 für bisher noch nicht genannte Plattformen erscheinen. Eine Veröffentlichung im Early Access ist zwar nicht geplant, doch will man die frühe Ankündigung dazu nutzen, im Rahmen der Entwicklung auf Ideen und Vorschläge der Community einzugehen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer