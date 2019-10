Divinity: Fallen Heroes: Entwicklung des Taktik-Ablegers auf Eis gelegt - 4Players.de

On behalf of Logic Artists and Larian, we'd like to share with you the following message about Divinity: Fallen Heroes https://t.co/5olRAClvw4 pic.twitter.com/JV8vov8jn7



Die Entwicklung von Divinity: Fallen Heroes ist auf Eis gelegt worden. Die Larian Studios teilten via Twitter mit, dass der Taktik-Ableger, der bei Logic Artists (Expeditions-Reihe) entstehen sollte, nicht weiterentwickelt wird.In einem Statement heißt es, dass die Veröffentlichung des Titels eigentlich für November 2019 geplant war, aber allen Beteiligten in letzter Zeit klar geworden sei, dass das Spiel viel mehr Entwicklungszeit und Ressourcen benötigen würde. Sie könnten den Aufwand aktuell nicht stemmen. "Es sei nicht möglich, das Spiel auf unterhaltsame und nachhaltige Weise zum Erfolg zu führen", heißt es in der Erklärung von Larian. Den Entwicklern tut diese Entscheidung leid, vor allem da sich manche Spieler auf die Fortführung der Geschichte aus Original Sin 2 und die taktischen Kämpfe gefreut hätten. Das Projekt könnte unter Umständen wieder aufgegriffen werden, wenn die Zeit reif ist.Die Larian Studios werden sich weiterhin um Baldur's Gate 3 kümmern. Logic Artists wird die Expeditions-Reihe fortführen. Sie bedankten sich zugleich für die Zusammenarbeit mit Larian und die Möglichkeit an der Divinity-Marke mitarbeiten zu können.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer