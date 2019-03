Cyber Shadow: Shovel-Knight-Macher bringen Ninja-Action auf PC, PS4, Xbox und Switch - 4Players.de

Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC)

Yacht Club Games haben im Rahmen der PAX East in Boston angekündigt , die 2D-Ninja-Action Cyber Shadow von Mechanical Head Games "bald" für PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch zu veröffentlichen. Ein genauer Termin wurde nicht genannt, der Preis soll kanpp 15 Dollar betragen. Neben Marketing und Vertrieb wollen die Shovel-Knight -Macher auch bei der Portierung der pixeligen Plattform-Action helfen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Welt wird von synthetischen Lebensformen regiert. Aufgrund eines verzweifelten Hilferufs begibt sich Shadow auf eine Reise, um herauszufinden, was den Weg zum ewigen Ruin in Gang setzte. Schlage dich durch die Techno-Horden, springe an Fallen vorbei und begib dich flink durch die Ruinen von Mekacity. Nur du kannst in CS, dem Inbegriff des Ninja-Action-Spiels, die Geheimnisse der alten Kräfte deines Clans entschlüsseln." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer