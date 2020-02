Cyber Shadow: Ninja-Action-Plattformer im Herbst 2020

Yacht Club Games hat bei der heutigen Video-Präsentation bestätigt , dass Cyber Shadow im Herbst 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen wird. Der Ninja-Action-Plattformer von Mechanical Head Studios (Entwickler) und Yacht Club Games (Publisher) soll 14,99 Dollar kosten. Außerdem wird die Switch-Version den Shovel-Knight-amiibo unterstützen. Es wurden keine weiteren Details verraten, aber immerhin ein Story-Trailer veröffentlicht. Zur Vorschau von der gamescom 2019 : Cyber Shadow bietet zwar nur exakt das, was ich mir unter einem linearen Action-Plattformer in einem austauschbaren Retro-Szenario vorgestellt habe - doch darin ist es bislang immerhin sehr kompetent. Man spürt sofort die Erfahrung bei Yacht Club Games' Feintuning: Die präzise Steuerung und der fordernde Mix aus Akrobatik und Kämpfen verströmt sofort ein nostalgisch angehauchtes Spielgefühl, das die volle Aufmerksamkeit auf sich zieht.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer