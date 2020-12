Cyber Shadow: Ninja-Action-Plattformer erscheint im Januar

Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC) Screenshot - Cyber Shadow (PC)

Auf Messen präsentiert Publisher Yacht Club Games sein neues Baby Cyber Shadow von Entwickler Mechanical Head Games schon seit geraumer Zeit. Im Rahmen von Nintendos heutigem Indie-World-Stream ( via Gemtasu.com ) wurde endlich verkündet, wann Spieler zu Hause loslegen dürfen. Der actionreiche Plattformer erscheint am 26. Januar 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC ( via Steam )."Die Welt wird von synthetischen Lebensformen regiert. Aufgrund eines verzweifelten Hilferufs begibt sich Shadow auf eine Reise, um herauszufinden, was den Weg zum ewigen Ruin in Gang setzte. Schlage dich durch die Techno-Horden, springe an Fallen vorbei und begib dich flink durch die Ruinen von Mekacity. Nur du kannst in CS, dem Inbegriff des Ninja-Action-Spiels, die Geheimnisse der alten Kräfte deines Clans entschlüsseln.- Laufe, kämpfe und springe durch meisterhaft entworfene Level, die voller raffinierter Ninja-Plattform-Action stecken.- Authentische 8-Bit-Präsentation mit handgefertigten Sprites, detaillierten Pixel-Grafiken und perfekten Steuerelementen. Moderne Akzente wie reibungslose Animationen, mehrschichtige Parallaxen-Hintergründe und modernes Game-Design.- Besiege mehr als ein Dutzend apokalyptische Bosse, von riesigen Kriegsmaschinen bis hin zu deinen synthetischen Clan-Rivalen.- Egal, ob du ein Profi oder Neuling bist – diese authentische, klassische 8-Bit-Challenge wartet mit ein oder zwei zusätzlichen Komfortfaktoren auf dich.- Rette deinen Clan, um dauerhafte Ninjutsu-Skills und -Fähigkeiten freizuschalten und sie nahtlos zu kombinieren, wie es nur der legendäre Krieger könnte.- Enthülle Geheimnissen, während du die zerstörte Welt erkundest. Kehre zu deinen alten Plätzen zurück, um Vorräte, Gegenstände und Upgrades zu finden.- Erlebe die packende Geschichte, die sowohl im Spiel als auch durch animierte filmische Storyszenen zwischen der Action erzählt wird. Wem kann man vertrauen? Wie weit wird Shadow gehen, um seinen Clan und seine Angehörigen zu schützen?- Mitreißender Soundtrack von Enrique Martin, produziert von Jake Kaufman."Letztes aktuelles Video: StoryTrailer