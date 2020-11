Swords of Gargantua: Neuer Termin für die Schwertkampf-Action auf PSVR

Screenshot - Swords of Gargantua (PlayStationVR) Screenshot - Swords of Gargantua (PlayStationVR) Screenshot - Swords of Gargantua (PlayStationVR) Screenshot - Swords of Gargantua (PlayStationVR) Screenshot - Swords of Gargantua (PlayStationVR) Screenshot - Swords of Gargantua (PlayStationVR) Screenshot - Swords of Gargantua (PlayStationVR) Screenshot - Swords of Gargantua (PlayStationVR) Screenshot - Swords of Gargantua (PlayStationVR) Screenshot - Swords of Gargantua (PlayStationVR)

Nach mehreren corona-bedingten Verschiebungen will Thirdverse die bereits 2019 für Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive, Valve Index sowie Windows Mixed Realitiy erschienene und auf Steam bis dato "größtenteils positiv" bewertete Roguelite-Action Swords of Gargantua am 8. Dezember 2020 endlich auch für PlayStation VR veröffentlichen. Der Download via PlayStation Store soll knapp 30 Dollar kosten.Neben einem Einzelspieler-Modus ist auch ein kooperativer Online-Modus für bis zu vier Spieler inklusive Voice-Chat an Bord. Außerdem versprechen die Macher ein breit gefächertes Arsenal aufrüstbarer Waffen und Fertigkeiten, mit denen man sich Dungeon-Stockwerk für Dungeon-Stockwerk durch Gegnerhorden kämpft bis man dem titelgebenden Gargantua gegenübersteht. Neben Ein- und Zweihand-Schwertern kommen auch Äxte, Streitkolben, Schilde und Wurfwaffen zum Einsatz.Letztes aktuelles Video: PSVRTrailer