Swords of Gargantua: Start der Schwertkampf-Action auf PSVR

Am 8. Dezember 2020 hat Thirdverse die bereits für Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive, Valve Index sowie Windows Mixed Realitiy erschienene und auf Steam bis dato "größtenteils positiv" bewertete Roguelite-Action Swords of Gargantua auch für PlayStation VR veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 24,99 Euro. Zum Spielen ist mindestens ein PlayStation-Move-Controller erforderlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "SWORDS of GARGANTUA ist ein VR-Schwert-Actionspiel, das du im Singleplayer-Modus oder im Online-Koop-Modus mit bis zu 3 weiteren Spielern erleben kannst. Kämpfe dich durch die Geschosse des Tesseract Abyss mit dem Ziel, den Riesen Gargantua auf der untersten Ebene, dem Stockwerk 101, zu besiegen. Verwende deine Waffen und Fähigkeiten, um dir einen Weg durch das Verlies zu schlagen und alle Gegner zu bezwingen.Eine große Auswahl an Waffen steht für dich bereit, um dir bei deinem Abenteuer zu helfen, darunter ein- und zweihändige Schwerter, Äxte, Degen, Streitkolben, Wurfmesser, Bumerangs, Schilde und vieles mehr. Beim Spielen kannst du den spieleigenen Voice-Chat verwenden, um mit deinen Mitstreitern zu kommunizieren, während du die Feinde im Tesseract Abyss bezwingst."Letztes aktuelles Video: PSVRTrailer