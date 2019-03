F1 2019: Codemasters startet bereits Ende Juni die F1-Aggregate - 4Players.de

Screenshot - F1 2019 (PC) Screenshot - F1 2019 (PC) Screenshot - F1 2019 (PC) Screenshot - F1 2019 (PC) Screenshot - F1 2019 (PC) Screenshot - F1 2019 (PC) Screenshot - F1 2019 (PC) Screenshot - F1 2019 (PC) Screenshot - F1 2019 (PC) Screenshot - F1 2019 (PC)

Codemasters und Koch Media haben F1 2019 angekündigt. Überraschenderweise erscheint die Rennsimulation in diesem Jahr nicht wie üblich gegen Ende August, sondern bereits am 28. Juni für PC, PS4 und Xbox One. Laut Pressemitteilung arbeitet das Team bereits seit zwei Jahren an dem Titel."Wir sind absolut begeistert darüber, F1 2019 früher im Verlauf der Formel 1 Saison veröffentlichen zu können, so dass das Spiel zur gleichen Zeit gespielt und genossen werden kann, während sich das Gesamtbild der echten Weltmeisterschaft ausformt", sagt Paul Jeal, F1 Franchise Director bei Codemasters. "Unsere enge Beziehung mit der Formel 1 hat eine wichtige Rolle bei der Erreichung dieses Meilensteins für das Franchise gespielt. Als Ergänzung unseres ca. zweijährigen Entwicklungszyklus erlaubt uns dies, die Entwicklung einiger erstaunlicher neuer Funktionen und Innovationen im Franchise, bei denen wir es kaum abwarten können, diese in den kommenden Wochen mit der Community zu teilen."Erstmals erhalten Spieler z.B. die Möglichkeit, sich hinter ein digitales Musterfahrzeug für die aktuelle Saison zu setzen, das von den führenden Technik-Team der F1 unter der Leitung von Ross Brawn und Pat Symonds für das Spiel entwickelt wurde und im Mehrspielermodus eingesetzt werden kann. Dank zahlreicher Design-Optionen soll man den Boliden nach eigenen Wünschen gestalten können."Die hochinteressante Zusammenarbeit mit Ross Brawn und Pat Symonds hat, durch die Einbindung des Musterfahrzeugs, einen neuen Level der Spieler-Personalisierung in F1® 2019 ergeben", sagt Lee Mather, F1 2019 Game Director bei Codemasters. "Im Rahmen der zunehmenden Erweiterung der F1-Serie ist es einfach großartig, den Spielern mehr Kontrolle und neue Möglichkeiten der Fahrzeug– sowie Fahrer-Personalisierung geben zu können. Wir können es kaum abwarten, in den kommenden Wochen endlich mehr darüber, aber auch zu den neuen Multiplayer-Funktionen erzählen zu können."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer