F1 2019: Spielszenen-Trailer und Überblick über die Classic Cars - 4Players.de

Codemasters hat einen "Spielszenen-Trailer" für F1 2019 veröffentlicht. Das Video soll u. a. die grafischen Neuerungen demonstrieren, untermalt mit der offiziellen F1-Hymne aus der Feder des Komponisten Brian Tyler. Darüber hinaus hat Codemasters bestätigt, welche "Classic Cars" in welchen Editionen des Rennspiels enthalten sein werden. Unseren Ersteindruck von F1 2019 erfahrt ihr derweil in der Vorschau F1 2019 beinhaltet diese 18 wiederkehrenden Classic Cars:In der F1 2019 Legends Edition: Senna and Prost enthalten sind:In der F1 2019 Anniversary Edition enthalten sind:Die Fahrzeuge der Legends- bzw- Jubiläums-Edition Digital/Boxed sind exklusive Zusatzinhalte, die 60 Tage nach Verkaufsstart auch separat erhältlich sein werden."Wir machen wirklich jedes Jahr riesige Schritte, um das Spiel zu einem möglichst authentischen und immersiven Erlebnis zu machen und wir haben die Erwartungen an die Qualität der Grafik von F1 2019 in diesen weit übertroffen", sagt Lee Mather, F1 Game Director bei Codemasters. "Durch das Feedback der Fans wissen wir zudem, welche Classic Cars unsere Community fahren möchten und wir hoffen, dass die Gruppe der wiederkehrenden Fahrzeuge, neben den neuen Fahrzeugen der Legends - und der Jubiläums-Edition, ihre Wünsche erfüllen wird."F1 2019 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und alle 21 Rennstrecken der Saison 2019. In diesem Jahr wurde zudem die Formel 2 in F1 2019 integriert, so dass alle Spieler die Möglichkeit haben, auch die 2018 FIA Formula 2 Championship zu bestreiten. Die 2019 F2 Championship wird während der laufenden Saison als kostenloser digitaler Zusatzinhalt verfügbar gemacht werden. Die F1 2019 "Legends-Edition" für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint am 25. Juni 2019 drei Tage vor der Veröffentlichung der "Jubiläums-Edition", die am 28. Juni 2019 veröffentlicht wird.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Trailer Rise up against your rivals