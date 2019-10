F1 2019: F2-Saison 2019 ist startklar - 4Players.de

Bisher war in der Rennsimulation F1 2019 nur die Saison 2018 aus der Formel 2 enthalten, die in der Realität vom Titelkampf zwischen Lando Norris und George Russell geprägt war. Mittlerweile hat Codemasters in einem kostenlosen Update auch die Fahrer und Teams der aktuellen Saison nachgereicht, in der u.a. Mick Schumacher, Sohn des siebenmaligen F1-Champions Michael Schumacher, an den Start geht.Die Motorsport-Nachwuchsserie Formel 2 feierte in diesem Jahr ihre Premiere im offiziellen Spiel zur Königsklasse, das in unserem Test eine Wertung von 85% und damit den Gold-Award angestaubt hat.Letztes aktuelles Video: The Experts Guide to F2