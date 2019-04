Nova Drift: Erfolgreicher Early-Access-Start der Weltraum-Balleraction - 4Players.de

Screenshot - Nova Drift (PC) Screenshot - Nova Drift (PC) Screenshot - Nova Drift (PC) Screenshot - Nova Drift (PC) Screenshot - Nova Drift (PC) Screenshot - Nova Drift (PC) Screenshot - Nova Drift (PC) Screenshot - Nova Drift (PC) Screenshot - Nova Drift (PC) Screenshot - Nova Drift (PC) Screenshot - Nova Drift (PC)

Am 27. März 2019 ist das Weltraum-Shoot'em-Up Nova Drift von Chimeric und Pixeljam in den Early Access auf Steam und itch.io gestartet, wo es aktuell 12,49 Euro bzw. 14,99 Dollar kostet und in zirka sechs Monaten zur Marktreife gebracht werden soll. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 100 Prozent der 60 Reviews positiv).Die Macher beschreiben ihr Spiel als klassisches Arcade-Shoot'em-Up mit Roguelite- und Action-Rollenspiel-Elementen, in dem man ein sich ständig veränderndes bio-mechanisches Raumschiff steuert. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer