Sakura Wars: Anime-Rollenspiel erscheint Ende April 2020 im Westen

"Seijuro Kamiyama (gesprochen von Yohei Azakami): Der ehemalige Kapitän eines Hilfsschiffs der Marine wurde der Imperial Combat Revue zugeteilt, um die Reformation der Blumendivision zu überwachen.

Sakura Amamiya (gesprochen von Ayane Sakura): Eine junge Bühnenkünstlerin, die sich der Flower Division anschloss, um in die Fußstapfen ihres Idols, des einstigen Megastars Sakura Shinguji (Star der ursprünglichen Trilogie), zu treten. Sie ist fest davon überzeugt, Tokio zu verteidigen und die Stimmung in der Bevölkerung zu heben, und betet eindringlich, dass das Theater irgendwann wieder zu seinem früheren Glanz zurückkehren wird.

Hatsuho Shinonome (gesprochen von Maaya Uchida): Eine Nonne, deren Schönheit Besucher zum historischen Shinonome-Schrein ihrer Familie zieht. Sie wurde in den Arbeitervierteln im Zentrum Tokios geboren und ist ein wahres Kind der Stadt, das ihre Leute, ihre Feste und alle in der Hauptstadt liebt. Trotz ihres frechen Äußeren ist sie eine verlässliche Kameradin.

Clarissa 'Claris' Snowflake (gesprochen von Saori Hayami): Ein süßes, intellektuelles Mädchen aus Luxemburg, das immer die Nase in einem Buch hat. Ihre wilde Neugier für die Welt treibt sie dazu, jeden Tag zu lesen und über alle Arten von Themen zu lernen.

Azami Mochizuki (gesprochen von Hibiku Yamamura): Als Nachkommin des Mochizuki-Clans von Ninja zeigte sie bereits in jungen Jahren eine enorme Begabung für Kampfkunst, Kampftaktiken und Waffenhandhabung. Dank der strengen Ausbildung, die sie ihr ganzes Leben lang absolviert hat, glaubt sie zweifelsohne an die 108 Dorfregeln, die von ihrem Clan weitergegeben wurden, und bemüht sich, ihnen jederzeit Folge zu leisten.

Anastasia Palma (gesprochen von Ayaka Fukuhara): Star der europäischen Bühne, der aus Griechenland stammt. Sie wechselte kürzlich zur Tokyo Revue, nachdem sie einige Zeit in verschiedenen Revuen auf der ganzen Welt verbracht hatte. Als Sängerin und Schauspielerin von Weltrang hat sie das Charisma und Selbstvertrauen, alles zu spielen, vom männlichen Hauptdarsteller bis zur bezaubernden Verführerin."

Sega wird Sakura Wars am 28. April 2020 für PlayStation 4 in westlichen Regionen veröffentlichen. In Japan ist es im Dezember 2019 erschienen. Die Mischung aus Action-Rollenspiel, Dating-Simulation und Visual Novel Spiel bietet japanische Sprachausgabe mit Untertiteln in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Die physischen Ausgaben enthalten ein reversibles Cover mit dem japanischen Cover sowie ein Aufkleberset mit den Hauptdarstellern."Sakura Wars, eine der größten IPs von SEGA in Japan, debütierte 1996 auf dem SEGA Saturn und entwickelte sich zu einem erfolgreichen Franchise, das Fortsetzungen, Spin-Offs, Anime, Manga und sogar Bühnenshows umfasst. (...) Für diesen Neustart brachte SEGA viele der ursprünglichen Schöpfer zurück und erhielt wichtige Beiträge im Charakter-Design von Größen wie Tite Kubo, Yukiko Horiguchi, BUNBUN, Fumikane Shimada, Ken Sugimori, Noizi Ito, Shigenori Soejima und anderen für eine wirklich spektakuläre Produktion", schreibt der Publisher."Die Imperial Combat Revue tritt in diesem extravaganten Abenteuer als Tokioter Verteidigungsmacht gegen eine dämonische Bedrohung auf. Soldaten in Kriegszeiten, aber Theaterkünstler in Friedenszeiten, die Blumendivision der Revue wird ihrem Erbe nicht gerecht und droht geschlossen zu werden. Als neu ernannter Kapitän Seijuro Kamiyama liegt es an Ihnen, das Team umzudrehen."Während des Abenteuers interagiert man über das dynamische LIPS-Dialogsystem (ein Markenzeichen der Serie) mit den anderen Charakteren. Durch das Dialogsystem ist es nicht nur entscheidend, was für eine Antwort man gibt, sondern auch wie diese übermittelt wird. Das Verhältnis zu den anderen Charakteren hat Einfluss auf das Geschehen auf und außerhalb des Schlachtfeldes, schließlich können die dampfbetriebenen Mechs namens 'Spiricle Armor' nur von denen gesteuert werden, die über eine starke spirituelle Kraft verfügen.Letztes aktuelles Video: Termin-TrailerHauptcharaktere: