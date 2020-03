Sakura Wars: Vorstellung der Kampfmechanik

Die spielbare Hauptfigur in Sakura Wars ist Seijuro Kamiyama, Kapitän der Flower Divison. Sein Vorgesetzter, Sumire Kanzaki, droht damit, die Division von Tokios Beschützern aufzulösen. Seijuro und seine Truppe haben nur eine Chance das Andenken an die Flower Division zu bewahren: Sie müssen die Combat Revue World Games gewinnen. Das Turnier besteht aus Kämpfen mit anderen Truppen aus der Welt, die mit ihren Mechs in den einzelnen Runden gegeneinander kämpfen. Die 3vs3-Kämpfe finden über drei Runden hinweg statt. Zwei Squad-Kameraden können an Seijuros Seite kämpfen. Punkte gibt es für die Zerstörung von Zielen in der Turnierarena.Die Mischung aus Action-Rollenspiel, Dating-Simulation und Visual Novel soll am 28. April 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Combat Trailer