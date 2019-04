Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game: Sega entwickelt offizielles Spiel zum Sport-Ereignis - 4Players.de

Sega entwickelt das offizielle Videospiel zu den Olympischen Sommerspielen, die 2020 in der japanischen Hauptstadt Tokio stattfinden. In Japan soll der Titel bereits im kommenden Sommer für PS4 und Switch erhältlich sein. Der Release im Westen scheint dagegen erst für nächstes Jahr geplant zu sein. Neben PS4 und Switch soll man sich in westlichen Gefilden dann auch auf Xbox One und PC (via Steam) mit selbst erstellten Avataren auf Medaillenjagd in den verschiedenen Disziplinen begeben können.Viel mehr ist derzeit noch nicht bekannt - es gibt bisher weder Trailer noch Screenshot-Impressionen von Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game.