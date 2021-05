Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game: Sportspiel mit 18 Arcade-Disziplinen erscheint am 22. Juni

100 Meter

4x100m Staffellauf

110m Hürden

Hammerwerfen

Weitspringen

Baseball

Basketball

Beach Volleyball

BMX

Boxen

Judo

Siebener-Rugby

Fußball

100m Freistil (Schwimmen)

200m Einzel-Medley (Schwimmen)

Sport-Klettern

Tischtennis

Tennis

Die Covid-19-Pandemie hat nicht nur den Zeitplan der echten Olympischen Spiele durcheinander gebracht, sondern auch den von Sega, die bekanntlich das offizielle Videospiel zu dem Sport-Großereignis entwickeln. Mittlerweile steht aber fest, dass Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel für PC (Steam), PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One am 22. Juni 2021 erscheinen wird. Die realen Olympischen Sommerspiele werden am 23. Juli 2021 beginnen, auch wenn der Protest gegen das Event in Japan wächst.Das Sportspiel im Arcade-Stil umfasst 18 Disziplinen, einen Avatar-Editor (mehr als 100 Kleidungsstücke), einen Mehrspieler-Modus (lokal: 2 Personen; online: bis zu acht Teilmehmer), Ranglistenspiele und globale Highscores."Die Olympischen Spiele sind ein universales Symbol von Sportlichkeit und Wettkampf für Athleten und Fans auf der ganzen Welt", sagt Ian Curran, Präsident & COO bei SEGA of America. "Tokyo 2020 verwandelt diesen positiven Geist in ein unterhaltsames Erlebnis im Arcade-Stil, in dem Freunde und Familien zusammen spielen können, während wir uns alle auf den Beginn der Olympischen Spiele in diesem Sommer freuen."Die Disziplinen sind: