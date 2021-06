Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel: Startschuss für das offizielle Videospiel

Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel (PC, PS4, Stadia, Switch, One)

Am 21. bzw. 22. Juni 2021 haben SEGA und Koch Media das offizielle Videospiel zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio auf PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Google Stadia veröffentlicht. Olympische Spiele Tokyo 2020 - Das offizielle Videospiel ab 39,99€ bei kaufen ) ist zum Preis von 39,99 Euro sowohl als Download via Steam eShop und Stadia Store als auch als Boxversion für PS4, One und Switch im Handel erhältlich.Spielbeschreibung des Herstellers: "Olympische Spiele Tokyo 2020 bietet Fans aller Altersgruppen die Möglichkeit, in 18 spaßigen olympischen Disziplinen im Arcade-Stil wie 100m, Weitsprung, Basketball, BMX, Siebener-Rugby, Sportklettern, Tennis und vielen mehr die Weltbühne zu betreten. Die Spieler können sich mit Freunden und der Familie in einer Vielzahl von Solo- und Online-Modi messen, darunter der Trainingsmodus, Ranglisten-Wettkämpfe und mehr. Realistische Nachbildungen der tatsächlichen Tokio 2020-Austragungsorte, einschließlich des Olympiastadions, sorgen für ein authentisches Spielerlebnis.Zusätzlich zu den 18 spielbaren Disziplinen bietet Olympische Spiele Tokyo 2020 auch einen umfassenden Avatar-Creator, mit dem die Spieler den olympischen Athleten ihrer Träume erstellen und anpassen können. So kann man beispielsweise als Pirat Weitsprung machen oder der erste Astronauten-Judo-Champion werden. Über 50 farbenfrohe Kostüme, darunter Miraitowa (das offizielle olympische Maskottchen!) und Sonic the Hedgehog, bieten eine Fülle von kreativen Anpassungsmöglichkeiten. Die Spieler können ihren Avatar-Code auch mit Freunden teilen, um das ultimative Dream-Team zusammenzustellen.""Die Olympischen Spiele haben eine lange Tradition offizieller Videospiele und wir freuen uns darauf, dass Fans auf der ganzen Welt durch diesen neuesten Titel an der Begeisterung für Tokio 2020 teilhaben können", so Elisabeth Allaman, VP Commercial Integration bei den IOC Television and Marketing Services. "Durch die Zusammenarbeit mit SEGA sind wir in der Lage, neue und bestehende Fans - insbesondere junge Menschen - weit über den Zeitraum der Spiele hinaus für die Olympischen Spiele zu begeistern. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die nächste Generation junger Olympia-Fans durch das offizielle Videospiel ihre erste greifbare Verbindung zu den Olympischen Spielen und dem Olympischen Gedanken aufbaut.""SEGA hat eine lange Tradition in der Entwicklung von unterhaltsamen, familienfreundlichen und inklusiven Videospielen mit olympischem Thema, die den Nervenkitzel eines Wettkampfes auf der größten Sportbühne der Welt in die Wohnzimmer bringen", so Ian Curran, President & COO bei SEGA of America. "Egal, ob man die Spitze der globalen Ranglisten erklimmen oder einfach nur einen lustigen Avatar erstellen und in seiner Lieblings-Arcade-Sportart antreten möchte, Olympische Spiele Tokyo 2020 bietet ein unterhaltsames und authentisches olympisches Erlebnis für Fans jeden Alters."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer