Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokio 2020: Ankündigung für Switch - 4Players.de

Screenshot - Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokio 2020 (Switch) Screenshot - Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokio 2020 (Switch)

Eine große Überraschung ist das nicht: Neben dem offiziellen Videospiel zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ( siehe News ) arbeitet Sega zusammen mit Nintendo auch an einem weiteren sportlichen Auftritt der beiden Maskottchen Mario und Sonic.Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokio 2020 soll noch in diesem Winter weltweit für Switch erscheinen. Mehr ist zu dem Titel bisher nicht bekannt. Angedeutet werden aber bereits Disziplinen, an denen mehrere Spieler gleichzeitig per Joy-Con teilnehmen können.In Japan soll 2020 außerdem auch eine Arcade Edition in Form eines Spielhallen-Automaten erscheinen, bei dem man abseits vom Drücken von Knöpfen auch tatsächlich ins Schwitzen kommen dürfte, weil beim Rennen und Springen auch echter Körpereinsatz gefragt sein soll.