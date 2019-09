Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokio 2020: Drei Dream-Events: Racing, Shooting und Karate - 4Players.de

100m

Sega hat drei Dream-Events für Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokio 2020 angekündigt, die im Reich der Phantasie stattfinden werden. Neben "Dream Racing" auf Hoverboards wird es "Dream Shooting" als eine kompetitive Punktejagd und "Dream Karate" (Kampf um Felder von Farben auf dem Boden) geben.Ansonsten versprechen die Entwickler zehn klassische 2D-Events, 21 3D-Events und eine Reihe bekannter Charaktere wie Mario, Sonic, Luigi, Knuckles, Peach, Amy, Dr. Eggman, Yoshi, Tails, Metal Sonic, Donkey Kong etc. Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokio 2020 wird am 8. November 2019 für Nintendo Switch für 59,99 Euro erscheinen.Letztes aktuelles Video: Dream Events Reveal TrailerZehn klassische 2D-Events:21 3D-Events:Nintendo schreibt über den Story-Modus: "Der Story-Modus versetzt dich zurück zu den Olympischen Spielen Tokyo 1964! Mario, Sonic, Bowser und Dr. Eggman werden in eine magische Spielekonsole gezogen, in der sie in einer Retro-2D-Version der vergangenen Olympischen Spielen in Tokyo antreten. Als Mario und Sonic kannst du das Tokyo der 60er Jahre erkunden und an klassischen Disziplinen der Vergangenheit wie dem 100-m-Sprint und dem Weitsprung teilnehmen, während du nach einem Weg zurück nach Hause suchst. In der Gegenwart versucht Luigi, Mario, Sonic und den anderen aus ihrer misslichen Lage zu helfen. Dazu besuchst du die verschiedenen Olympischen Schauplätze von Tokyo 2020, versammelst Freunde und Gefährten, schließt Minispiele ab und nimmst an modernen Disziplinen teil."