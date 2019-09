Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokio 2020: Drei Traumdisziplinen: Sportschießen, Karate und Rennen - 4Players.de

"Sportschießen (Traum): In diesem Wettkampf gilt es, eine Reihe von Zielen zu treffen, die rund um einen traditionellen japanischen Landsitz platziert sind. In unregelmäßigen Abständen erscheinen während des Spiels fliegende Lenkdrachen, die man ins Visier nehmen kann, um Bonus-Punkte zu erhalten.

100 m

Turmspringen 10 m

400 m Hürden

Turnen - Sprung

Judo

Kajak-Einer (K-1) 1000 m

Weitsprung

Marathon

Schießen

Volleyball

100 m

110 m Hürden

4 x 100 m Staffel

Bogenschießen

Badminton

Boxen

Canadier-Zweier (C-2) 1000 m

Diskuswerfen

Reitsport - Springreiten

Fechten

Fußball

Turnen - Boden

Speerwerfen

Karate - Kumite

7er-Rugby

Skateboarding - Park

Sportklettern

Surfen - Shortboard

Schwimmen - 100 m Freistil

Tischtennis

Dreisprung

Sega hat drei Traumdisziplinen (Dream-Events) für Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokio 2020 angekündigt, die im Reich der Phantasie stattfinden werden. Neben einer Renndisziplin mit Hoverboards wird es Sportschießen als eine kompetitive Punktejagd und Karate (Kampf um Felder von Farben auf dem Boden) geben.Ansonsten versprechen die Entwickler zehn klassische 2D-Events, 21 3D-Events und eine Reihe bekannter Charaktere wie Mario, Sonic, Luigi, Knuckles, Peach, Amy, Dr. Eggman, Yoshi, Tails, Metal Sonic, Donkey Kong etc. Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokio 2020 wird am 8. November 2019 für Nintendo Switch für 59,99 Euro erscheinen."Bis zu vier Athleten können im lokalen Mehrspielermodus und bis zu acht Spieler im Online-Modus um die Goldmedaille spielen. Für den Online-Spaß sind ein Internetzugang, ein Nintendo-Account und die Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online erforderlich", schreibt Nintendo.Letztes aktuelles Video: Dream Events Reveal TrailerZehn klassische 2D-Events:21 3D-Events:Nintendo schreibt über den Story-Modus: "Der Story-Modus versetzt dich zurück zu den Olympischen Spielen Tokyo 1964! Mario, Sonic, Bowser und Dr. Eggman werden in eine magische Spielekonsole gezogen, in der sie in einer Retro-2D-Version der vergangenen Olympischen Spielen in Tokyo antreten. Als Mario und Sonic kannst du das Tokyo der 60er Jahre erkunden und an klassischen Disziplinen der Vergangenheit wie dem 100-m-Sprint und dem Weitsprung teilnehmen, während du nach einem Weg zurück nach Hause suchst. In der Gegenwart versucht Luigi, Mario, Sonic und den anderen aus ihrer misslichen Lage zu helfen. Dazu besuchst du die verschiedenen Olympischen Schauplätze von Tokyo 2020, versammelst Freunde und Gefährten, schließt Minispiele ab und nimmst an modernen Disziplinen teil."