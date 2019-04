Sword Art Online: Alicization Lycoris: Anime-Rollenspiel für PS4, Xbox und PC angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC)

Bandai Namco Entertainment und Aquria haben das Anime-Rollenspiel Sword Art Online: Alicization Lycoris für PlayStation 4, Xbox One und PC angekündigt . Das Spiel soll auf der dritten Staffel der Anime-Adaption des größten Story-Arcs des Franchise basieren und eine mitreißende Geschichte, die dem ursprünglichen Anime treu bleibe und von Autor Reki Kawahara betreut werde, bieten. Weiter heißt es: "SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris umfasst die mittelalterlich-fantastische Welt des Alicization-Kanons - mit SpielerInnen, die Schwerter schwingen, Ritter treffen und von Angesicht zu Angesicht Fabelwesen gegenübertreten.Dieses neue Kapitel wird in einem geheimnisvollen virtuellen Land stattfinden - The Underworld. SpielerInnen besuchen als Kirito dieses neue Reich und treffen dort seinen Freund Eugeo. Sie machen sich auf den Weg, ihre Freundin aus Kindertagen - Alice - zu retten, die verschwunden ist, nachdem sie die Gesetze der Unterwelt verletzt hat.""SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris wird, im Vergleich zu früheren SAO Titeln, neue Gameplay-Erlebnisse bieten und gleichzeitig sicherstellen, dass das Spiel sowohl bestehende Fans als auch NeueinsteigerInnen verzaubert", so Produzent Yosuke Futami. "Lycoris ist ein Wort aus der Botanik, der Lycoris Radiata. Es ist eine wunderschöne Blume, die Verlust, Trennung, Wiedervereinigung und Leidenschaft symbolisiert, etwas, das perfekt zur Geschichte des Alicization-Arc passt!" Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer