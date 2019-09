Sword Art Online: Alicization Lycoris: Vier weitere Charaktere enthüllt - 4Players.de

Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC)

Bandai Namco Entertainment Europe hat vier weitere Charaktere aus Sword Art Online: Alicization Lycoris enthüllt: Cardinal, Selka, Ronye Arabel und Tiese Shtolienen. Ein neues Gebiet, die "Glacis Fields", ein Ort der zahlreiche Geheimnisse umgibt, wird ebenfalls im Spiel enthalten sein."SpielerInnen werden die Möglichkeit haben, viele bekannte Gesichter zu rekrutieren und eine Party zu formen, ihnen Befehle zu erteilen und ihre verschiedenen Fähigkeiten zu kombinieren, um die mächtigsten Gegner besiegen zu können. Wenn man in Schwierigkeiten steckt und die Charaktere ihre 'Arts-Anzeige' gefüllt haben, können sie mit ihren zwei Spezial-Moves, der 'Super Art' und der 'Finish Art', das Blatt im Kampf wenden", schreibt der Publisher.Das vituelle Rollenspiel soll 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen und auf der dritten Staffel der Anime-Adaption des größten Handlungsstrangs des Franchise basieren."Sword Art Online Alicization Lycoris umfasst die mittelalterlich-fantastische Welt des Alicization-Kanons - mit SpielerInnen, die Schwerter schwingen, Ritter treffen und von Angesicht zu Angesicht Fabelwesen gegenübertreten. Dieses neue Kapitel wird in einem geheimnisvollen virtuellen Land stattfinden - The Underworld. SpielerInnen besuchen als Kirito dieses neue Reich und treffen dort seinen Freund Eugeo. Sie machen sich auf den Weg, ihre Freundin aus Kindertagen - Alice - zu retten, die verschwunden ist, nachdem sie die Gesetze der Unterwelt verletzt hat."Letztes aktuelles Video: Charakter-Trailer Medina Orthinanos