Sword Art Online: Alicization Lycoris: Anime-Rollenspiel erscheint erst im Juli

Bandai Namco Entertainment und Aquria haben die Veröffentlichung des Anime-Rollenspiels Sword Art Online: Alicization Lycoris auf PlayStation 4, Xbox One und PC vom 22. Mai auf den 10. Juli 2020 verschoben."Wir arbeiten mit voller Kraft an SWORD ART ONLINE: ALICIZATION LYCORIS, da wir wissen, dass unsere Fans sich auf ein neues 'SWORD ART ONLINE'-Spiel freuen", so Executive Producer Yosuke Futami. "Aber aufgrund der aktuellen Lage mussten wir die schwere Entscheidung treffen, den Release von SWORD ART ONLINE: ALICIZATION LYCORIS auf den 10. Juli zu verschieben. Wir glauben, dass dies der beste Weg ist, um unseren Fans die beste Version des Spiels liefern zu können."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer