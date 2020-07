Sword Art Online: Alicization Lycoris: Anime-Rollenspiel öffnet die Pforten zur Unterwelt

Am heutigen 10. Juli 2020 haben Bandai Namco Entertainment und Aquria das Anime-Rollenspiel Sword Art Online: Alicization Lycoris für PlayStation 4 ( Standard Edition Deluxe Edition ), Xbox One ( Standard Edition Deluxe Edition ) und PC ( Steam ) veröffentlicht. Die PS4-Fassung ist außerdem als Boxversion im Handel erhältlich.Spielbeschreibung des Herstellers: "Fans weltweit können nun endlich tief in die Geschichte von SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris eintauchen und Underworld, die virtuelle Welt, welche ihr Debüt im aktuellen Arc des Anime gefeiert hat, erforschen. SpielerInnen verfolgen die Reise von Kirito, der hitzige Kämpfe bestreitet und herzerwärmende Szenen erlebt. Dabei trifft er auf viele bekannte Gesichter, wie Eugeo, Quinella und natürlich Alice.Viele neue Mechaniken positionieren SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris als eine frische JRPG-Erfahrung. Das KI-System ermöglicht es SpielerInnen das Verhalten ihres Teams anzupassen. Die Aktionen der KI-Begleiter sind für jede Situation individuell anpassbar. Zusätzlich enthält das Spiel eine große Auswahl an Aktivitäten wie Angeln, Zutaten sammeln, Gegenstände herstellen und eine Beziehung zu den anderen Charakteren aufbauen, was zusätzliche Boni verschafft. Über den Online-Multiplayer-Modus können sich bis zu vier SpielerInnen zusammenschließen, um auch die stärksten Gegner zu besiegen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer