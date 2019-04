Unheard: Die akustischen Ermittlungen haben begonnen - 4Players.de

Screenshot - Unheard (PC) Screenshot - Unheard (PC) Screenshot - Unheard (PC) Screenshot - Unheard (PC) Screenshot - Unheard (PC)

Am 29. März 2019 haben die NEXT Studios ihr audio-lastiges Kriminalabenteuer Unheard für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 4. April ein Launch-Rabatt von 27 Prozent gewährt (4,14 Euro statt 5,69 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 94 Prozent der über 3.300 Reviews positiv).In dem Mystery-Thriller gilt es Verbrechen anhand von Tonaufnahmen aufzuklären, die an den Tatorten aufgezeichnet wurden. Zudem soll man herausfinden, welchen Zusammenhang es zwischen den einzelnen Straftaten gibt. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer